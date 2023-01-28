رأس البر تستقبل روادها فى أول أيام إجازة نصف العام الدراسى.. صور

دمياط معتز الشربيني

استقبلت مدينة رأس البر ، أعدادا كبيرة من روادها ومحبيها مساء اليوم الجمعة، وخاصة شارع النيل ومنطقة ممشي اللسان ، وذلك تواكبا مع أول أيام أجارة نصف العام الدراسي، حيث حرص عدد كبير من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، على قضاء سهرة يوم الجمعة في أول أيام أجازة نصف العام بشارع النيل ومنطقة اللسان، خاصة مع اعتدال درجات الحرارة وانكسار موجة البرودة، وذلك وسط تواجد رجال المرور والمرافق الوحدة المحلية برأس البر.

وكانت منطقة اللسان برأس البر قد شهدت أعمال تطوير وتجميل وفقًا لعدة معايير تتناسب مع طبيعة الموقع والموارد، والإمكانات المتوفرة.

وتتضمن الخطة إحلال وتطوير الممشى والذى تعرض لتهالك أجزائه وخطورته الداهمة، وإنشاء مدرجات وساحات انتظار السيارات ومسار للدراجات ومنطقة للمطاعم والكافيتريات، وفى هذا السياق، ناقشت "المحافظ " محاور التنفيذ والبدء فى رصف طريق صف 4 وإعادة تخطيطه باعتباره محور مرورى هام مؤدى لمنطقة اللسان، وبإعداد دراسة تشمل مراحل التنفيذ وخطة زمنية محددة تتضمن نهو تلك الأعمال، والخروج بمشروع جديد للتنسيق الحضارى بالمدينه ويحقق الاستغلال الأمثل لموقع المنطقة واطلالتها على البحر.

ومن جانبها أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة ميدانية إلى مدينة رأس البر تابعت خلالها الأعمال الأولية لتطوير منطقة اللسان، حيث اطلعت على خطة التنفيذ تتضمن مراحل مختلفة والتى بدأت بالساحة الخلفية للممشى لإنشاء ساحات ومسرح ومدرجات ومسار للدراجات ومنطقة للمطاعم والكافيتريات وأيضًا تنسيق الموقع وإعادة تخطيط شارع رصف 4 ورصف الشوارع المتفرعة منه ببلاطات الانترلوك لخلق محاور جديدة بالمنطقة.