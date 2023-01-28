حياة كريمة فى بنى سويف.. بدء توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت بقرية بهبشين

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إنه تم بدء تنفيذ مشروع توصيل شبكة الإنترنت والاتصالات وتم توزيع قواعد الكبينة في الأماكن المحددة لها بقرية بهبشين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أن قرية بهبشين تشهد تنفيذ أعمال صب قواعد الانتظار بالموقف النموذجي لقرية بهبشين على مساحة نصف فدان، وأعمال التشطيب الداخلي والخارجي بمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة، الذي يتم تنفيذه على مساحة 1224 مترا.