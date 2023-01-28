حياة كريمة بالأقصر.. قرية النمسا تشهد عمل حليات وصيانة أعمدة الكهرباء

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، أنه يجرى إستمرار العمل في شد موصلات جهد منخفض وعمل حليات وصيانة أعمدة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث أن الشركة المنفذة هى شركة مدكور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بقيادة المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق.

ويضيف رئيس مجلس قروي النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل حالياً فى إنشاء مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، والشركة المنفذة شركة مدكور بحضور كلا من المهندس أيمن خميس مدير موقع مدكور، والمهندس علاء علي والمهندس مصطفي عبدالعليم والمهندس أحمد عطية والمهندس ربيع سيد أحمد من شركة مدكور والمقاول سعد عنتر، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويضيف ياسر حلمى عباس، أنه يجرى العمل على مدار الساعة فى مشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة صب أرضية الدور الأرضي في مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، والتي تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، والشركة المنفذة شركة مدكور بحضور كلا من المهندس أيمن خميس مدير موقع مدكور، والمهندس علاء علي والمهندس مصطفي عبدالعليم، والمهندس أحمد عطية والمهندس ربيع سيد أحمد من شركة مدكور والمقاول سعد عنتر، وتحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



العمل بمشروعات الكهرباء فى قرية النمسا



تركيب الأعمدة بقرية النمسا ضمن حياة كريمة



توصيل أعمدة كهرباء بقرية النمسا ضمن حياة كريمة



موصلات كهرباء جهد منخفض وعمل حليات وصيانة أعمدة بقرية النمسا



موصلات كهرباء جهد منخفض وعمل حليات وصيانة أعمدة









