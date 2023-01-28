تنظيم ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد دعما لمبادرات تجميل مدن سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظم أهالى مدينتى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، فعاليات داعمة لمبادرات تجميل مدن سيناء تضمنت ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد، وشهدت مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء مبادرة لتجميل الشوارع والأحياء بجهود قيادة الجيش الثانى الميدانى ورجال الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والأهالى.

فى مدينة العريش تم تنظيم مارثون رياضي اخترق شوارع مدينة العريش دعما للمبادرات، واحتفالا بعيد الشرطة بمشاركة مجموعات من شباب الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، وتقدمها رموز العمل الأهلى القائمين على مبادرة تجميل مدينة العريش من رجال اعمال وقيادات مجتمعية.

وفى مدينة الشيخ زويد انطلقت مجددا فعاليات تجميل المدينة بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية ورموز العائلات .

وكانت انطلقت مجموعات العمل لإزالة الركام والمخلفات التى تعيق حركه المواطنين كما تم تشجير بعض الطرق وتنفيذ أعمال الطلاء للأسوار والبلدورات لتجميل تلك المدن وتحسين الصورة الذهنية التى عانت فترة طويلة جراء العمليات الإرهابية فور إطلاق قياده الجيش الثانى الميدانى للمبادرة .

وأعرب الأهالى عن عميق شكرهم للقوات المسلحة، على جهودها فى تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية فى كافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين كذلك تسهيل عمليات العبور والتحرك من والى سيناء بعد اتخاذ إجراءات التأمين والتفتيش اللازمة موجهين التحية لأرواح الشهداء الأبرار.

وشهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر علي ساري تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسط الميدان.

وقال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إن مبادرة " العريش جميلة " تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، و دهان وتجميل شوارع، مضيفا أن هتم الانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة .

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة "معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئر العبد.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد، انطلاق مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولي.



تنظيم ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد (1)



تنظيم ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد (2)



تنظيم ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد (3)