اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 28 يناير 2023 02:16 م
تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات إصابة شخص، نتيجة سقوطه من الطابق الثاني في عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب سقط من الطابق الثاني في عقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


إصابة شخص بمدينة أكتوبر

سقوط شخص من عقار

مدينة أكتوبر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة