تحريات لكشف ملابسات إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات إصابة شخص، نتيجة سقوطه من الطابق الثاني في عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب سقط من الطابق الثاني في عقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.