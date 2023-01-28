اليوم السابع
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تجديد حبس زوج عمة طفل أوسيم 15 يوماً لاتهامه بقتله انتقاما من والده

السبت، 28 يناير 2023 12:15 م
تجديد حبس زوج عمة طفل أوسيم 15 يوماً لاتهامه بقتله انتقاما من والده محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس زوج عمة طفل أوسيم  15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتله الطفل الضحية انتقاماً من والده.
 
قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل الطفل والتخلص من جثته في أوسيم بمحافظة الجيزة، عقب القبض عليه، وأضاف أنه تربطه خلافات مع والد الطفل، لعدم استجابة والد الضحية لمساعدته بمبلغ مالي، فقرر الانتقام منه، واستدرج الطفل، وأغرقه ببرميل ماء صغير حتى فارق الحياة، ثم وضع جثته داخل جوال، وتخلص منها بالقرب من منطقة السكة الحديد.
 
وذكر المتهم وهو زوج عمة المجني عليه، ويقيم بنفس العقار الخاص بأسرة الطفل، أنه عقب ارتكاب الجريمة، حاول إبعاد الشبهة عن نفسه، فشارك مع أسرة الطفل في البحث عنه، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من كشف تورطه في ارتكاب الجريمة.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة تابعة لمركز أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفل داخلو جوال لا توجد به أي إصابات ظاهرية. 
 
وبإجراء التحريات الأولية تبين أن شخصا يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه، وهو زوج عمته وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

جرائم القتل

أمن الجيزة

أوسيم

خلافات مالية

النيابة العامة



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