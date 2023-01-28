اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون" لـ14 فبراير

السبت، 28 يناير 2023 02:38 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون" لـ14 فبراير المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون"، لجلسة 14 فبراير للمرافعة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
 
ووجه للمتهمين تهما، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
 

خليه الزيتون

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد حماد

خلية الزيتون

قضية خلية الزيتون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة