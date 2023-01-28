بدء تصحيح مواد الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالغربية اليوم

الغربية مصطفى عادل

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه سيتم البدء فى أعمال تصحيح أوراق إجابات مواد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول اليوم السبت.



وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مراعاه الدقة فى التصحيح لكى يحصل كل طالب على حقه كاملا فى الدرجات، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح سيتم المراجعة ورصد الدرجات وعرضها على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لاعتمادها وإعلانها.



وكان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم قد تابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوى العام، والثانى والثالث والرابع الفنى، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.



واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدى 90496 طالبا وطالبة فى 407 لجان، امتحان الشهادة الإعدادية العامة فى مادة العلوم، و1978 طالبا وطالبة فى 15 لجنة، امتحان الشهادة الإعدادية المهنية امتحان مادتى التربية الدينية، والمجال الزراعى، ونحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوى العام، امتحان فى مادتى الفلسفة والمنطق، والتربية الوطنية، ويؤدى 39746 طالبا وطالبة من الصف الثانى الثانوى العام بالفترة المسائية، امتحان فى مادتى المواطنة وحقوق الانسان، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما يؤدى 17930 طالبا وطالبة من الصف الثانى والرابع التجارى والفندقى، و16916 طالبا وطالبة من الصف الثانى والثالث الصناعى، مواد مختلفة طبقًا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.



وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

