بتعانى من بثور الذراعين.. إليك الأسباب ونصائح للتخلص منها

كتبت ميرفت رشاد

تحدث البثور عندما تنسد مسام الجلد بسبب الزيوت أو الجلد الميت أو البكتيريا وتسبب ظهور نتوءات حمراء على الجلد، يمكن أن تكون هذه النتوءات مليئة بالصديد ومؤلمة في بعض الأحيان، يمكن أن تكون البثور على الذراعين مزعجة للغاية، وإليك سبب ظهورها وطرق علاجها، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أسباب ظهور البثور على الذراعين

التعرق

يمكن أن يتسبب التعرق تحت الملابس الرياضية التي لا تتنفس بشكل كامل في اختلاط مزيج من زيت العرق والجلد الميت وتصبح أرضًا خصبة لحب الشباب.

نتوءات خشنة صغيرة

التقرن الشعري، عبارة عن نتوءات خشنة صغيرة حولها حلقة وردية فاتحة، وتنتج بسبب تراكم الكيراتين الزائد في بصيلات الشعر، لا يمكن علاج التقرن الشعري ولكن يمكن إدارته بنجاح باستخدام كريمات الترطيب وكريمات الستيرويد.

التهاب الجريبات

هذه نتوءات حمراء واضحة جدًا على الجلد وتشبه إلى حد كبير مضخات الوجه. وهو ناتج عن انتفاخ في بصيلات الشعر.

احتكاك

يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة التي تحتك بذراعيك بشكل متكرر إلى ظهور حب الشباب على الجلد.

عدوى المكورات العنقودية

هذه هي الالتهابات البكتيرية التي تحدث عندما تلامس الجلد مع شخص يعاني من بكتيريا المكورات العنقودية، هذه العدوى تحتاج إلى علاج طبي.

كيف تتخلصين من البثور على الذراعين؟

فيما يلي بعض الخطوات البسيطة لتجنب ظهور بثور الذراع والتخلص منها

1. لا تلمس البثور، يمكن أن يؤدي لمسها إلى انتشار العدوى

2. قشر بشرتك لأنه يساعد على زيادة تجدد خلايا الجلد

3. علاجات التقشير العميقة مثل تقشير الجلد والتقشير الكيميائي مناسبة لعلاج التقرن الشعري

4. عند الخروج تأكد من وضع كريم الوقاية من الشمس .

5. استخدم الكريمات التي لا تحتوي على وصفة طبية والتي تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزول بيروكسيد على البثرة ولكن تجنب استخدامها على الشاشة بأكملها

. 6 لا تخدش البثور فقد يتسبب ذلك في حدوث نزيف وتندب.

7. حافظي على بشرتك نظيفة بعد كل نشاط بدني

8. لا تقشري بشرتك بشدة

9. اشرب الكثير من الماء للحفاظ على بشرتك رطبة، الجلد الجاف يسبب انسداد المسام ويصبح حلقة مفرغة.