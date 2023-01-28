انقطاع المياه عن نحو 10 آلاف مبنى سكنى باليابان بسبب الطقس البارد

كتب محمد جمال

قالت قناة NHK التلفزيونية اليوم، بأن المياه انقطعت عن نحو 10 آلاف مبنى سكني منذ يوم الخميس في خمس مدن بمحافظة إيشيكاوا اليابانية بسبب الطقس البارد، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

ووفقا لها، في مدينة واجيما، بقي 3400 منزل بدون ماء، مما دفع السلطات المحلية لطلب مساعدة الجيش، وذلك لعدم قدرتها على إيصال وتوفير المياه للمحتاجين. وبالفعل تم إرسال قوات الدفاع الذاتي البرية من معسكر كانازاوا إلى المدينة وبدأت بتوزيع المياه على السكان بملء البدونات.

ويعود سبب انقطاع المياه عن المنازل في اليابان إلى تكسر الأنابيب بسبب البرد القارس الذي استقر في معظم أنحاء البلاد، وفي المناطق المتضررة تقوم السلطات بفتح نقاط توزيع عبوات المياه على السكان.

ونوهت القناة، بأن درجات الحرارة فى محافظة إيشيكاوا أقل من الصفر ليلا، وحوالي الصفر مئوية أثناء النهار.