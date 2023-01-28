"اللقلق الأبيض" طائر مهاجر من أوروبا وشرق آسيا يستوطن شرم الشيخ.. صور

شرم الشيخ - محمد حسين

أصبح طائر اللقلق الأبيض المهاجر من أوروبا وشرق آسيا من أنواع الطيور دائمة الوجود تحت سفوح سياج الجبال المحيط بمدينة شرم الشيخ.

ويستمتع زائر مدينة شرم الشيخ عند التجول بمناطق السفارى بمشاهدة أسراب "اللقلق الأبيض" التى أصبحت تستقبل الزائرين وتقترب منهم وتطير لمسافات قريبة حولهم فى جماعات، ثم تحط على الصخور وامتداد سفوح الجبال، وتشكل بلونها الأبيض لوحة متجانسة الألوان مع ارتفاعات الجبال وزرقة السماء والغيوم البيضاء.

ويعود سبب استقرار طيور اللقلق فى مدينة شرم الشيخ، واتخاذها محطة معيشة دائمة اثناء خطوط هجرتها لوجود بحيرة اكسدة إنشائها وتعتمد عليها الطيور كمحطة قدوم واستقرار حولها.

كانت وزارة البيئة سبق أعلنت فى أغسطس من عام 2022، رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة بمحميات جنوب سيناء خلال رحلة هجرتها السنوية خلال موسم الخريف من أوروبا واسيا حيث الطقس البارد إلى جنوب أفريقيا مروراً بجمهورية مصر العربية كثانى أهم ممر لهجرة الطيور فى العالم.

وأوضح البيان أنه تم رصد مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود الوزارة فى تطويرها وتأهليها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذى قبل استكمال رحلتها.

وقامت محميات جنوب سيناء بمعاينة مجموعات الطيور التى تم رصدها حيث تبين وجود حلقات الترقيم بأرجل هذه الطيور تابعة لجمعيات ومنظمات دولية، من المهتمين بالطيور المهاجرة لمتابعتها ورصد طريقها وما تتعرض له من مخاطر خلال رحلة هجرتها لمعرفة الظروف المناخية والبيئية فى دول إفريقيا وأوروبا، من خلال تحليل الأعداد النافقة خلال مواسم الهجرة.

جديراً بالذكر أنه يطلق على طائر اللقلق الأبيض فى مصر اسم «العنز»، نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته فى البر يمشى ببطء ويتم عادة رصد أسرابها فى مصر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وتستمر الرحلة حوالى 50 يوم، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر فى كل سرب، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، حيث تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التى توجد عند أشجار المانجروف.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الطيور اتخذت بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء فى التطوير والحفاظ على البيئة وتأهيلها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذى قبل استكمال رحلتها.

واشار انه تم انشاء نقطة مشاهدة الطيور المهاجرة، بمنطقة السفارى بشرم الشيخ لافتا انه تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة بحيرات الأكسدة القائمة، من خلال تحسين خصائص وجودة المياه بالبحيرات مع إنشاء 7 بحيرات إضافية، ومرصد للزائرين لمشاهدة الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تطوير الموقع العام وتجهيزه باللوحات التعريفية والعلامات الإرشادية، وخدمات الزوار المختلفة، فضلا عن توفير خدمات ترفيهية أخرى، وممشى للزوار لتوفير تجربة سياحية بيئية جذابة وفريدة من نوعها بالموقع.