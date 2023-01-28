ودعا بوعسكر - في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم /السبت/- الناخبين التونسيين إلى المشاركة المكثفة في كافة أنحاء تونس في العملية الانتخابية من أجل ازدهار البلاد في كنف الاستقرار السياسي.



وأضاف أن الاقتراع يجري في 131 دائرة انتخابية داخل تونس ويتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 إمرأة، موجها الشكر والامتنان إلى رئاسة الحكومة وكافة الجهات علي ما قدموه من دعم لإجراء الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى والاستعداد لها.



وأشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل .



وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ستتولي التصريح عن النتائج النهائية عقب إنتهاء الطعون في توقيت لا يتجاوز الرابع من مارس المقبل .



وكانت الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي انطلقت في 16 يناير يناير وتنافس خلالها 262 مرشحا بينهم 34 إمرأة ، قدموا خلالها برامجهم الانتخابية.