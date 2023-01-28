العثور على طفلة رضيعة بشوارع مدينة طنطا فى الغربية‎‎

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بالعثور على طفلة رضيعة، على أعلى سيارة متوقفة في أحد الشوارع بمدينة طنطا، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة ألقاها شخص مجهول الهوية بالمكان، ترتدي كامل ملابسها وملفوفة في بطانية، وتم نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا للكشف الطبي عليها، وتوفير الرعاية الصحية لها.

وفي سياق آخر، توفى مواطن فى العقد الخامس من العمر داخل المستشفى بعد 4 أيام من مصرع نجله أسفل عجلات قطار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية الدلجمون.

وكان الشاب وائل. ع.ف قد لقي حتفه في الحال بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة للمشرحة ودفنه بعد إنهاء كافة الأجراءات القانونية.

وتم نقل والده للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية حزنا على وفاة نجله وتوفي بعد 4 أيام من نقله للمستشفي وتم تشييع جنازته بالمقابر.