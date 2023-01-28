السعودية: ضبط 16 ألفا و301 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 16 ألفا و301 مخالف لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 19 وحتى 25 يناير الجاري، شملت ضبط 9 آلاف و274 مخالفا لنظام الإقامة، و4 آلاف و395 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2632 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 532 شخصا، كما تم ضبط 95 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.