السجن 7 سنوات لعاطل لاشتراكه في مشاجرة وتجمهر بالأسلحة بالإسكندرية منذ 10 سنوات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم " ا.ص.خ"، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاشتراك فى التجمهر وحيازة أسلحة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 13081 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، بنشوب مشاجرة وتجمهر بأحد شوارع القسم وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين أنه على إثر تعدى المتهم "ا.ص.خ" عاطل وآخرين مع بعضهم البعض وتمت محاكتهم، بالتجمهر الغرض منه ترويع وتخويف وقتل من تطوله أيديهم الآثمة وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وشوم وتوجهوا إلى تواجد المجنى عليهم واستعرضوا القوة، وقتلوا شخصا أثناء مشاهدته المشاجرة وتلفوا عددا من المحلات والسيارات وعطلوا سير أحد وسائل النقل العام الترام، وأطلقوا الأعيرة النارية لعدم ضبطهم من قبل قوات الشرطة، وذلك لممارستهم أعمال البلطجة والتلويح بالعنف واستخدامها من قبل المجنى عليهم آخرين مما تسببت فى مقتل منهم ثلاثة واصابة الباقين قاصدين إزهاق أرواحهم، وذلك من خلال مشاركة المتهم فى المشاركة والتجمهر مع باقى المتهمين، مما ترتب عليه تعرض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، مستعملين القوة والعنف فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.