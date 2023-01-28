الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم في الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"، لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشفت قوات الأمن محاولة المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.