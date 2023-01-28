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الداخلية تكشف حقيقة حدوث انفجار بخط غاز فى الشرقية

السبت، 28 يناير 2023 12:59 م
الداخلية تكشف حقيقة حدوث انفجار بخط غاز فى الشرقية خط غاز طبيعى- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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كشفت وزارة الداخلية  حقيقة تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بحدوث انفجار بخط غاز طبيعى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.  
 
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام مسئولى إحدى شركات الغاز بأعمال تجربة خط غاز فرعى تحت الإنشاء عن طريق ضخ الهواء بدائرة مركز شرطة صان الحجر، تمهيداً لدخوله الخدمة حدث تسريب بضغط الهواء بالخط المشار إليه نتج عنه تناثر بعض الحجارة وكذا تلفيات بزجاج 3 محلات بدون أية إصابات أو إعاقة للحركة المرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

خط غاز طبيعى

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