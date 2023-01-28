الداخلية تضبط قضايا مخدرات بملايين الجنيهات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – كمية من مسحوق البودر المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 سلاح أبيض – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – ميزان حساس – دراجة نارية).وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لسهولة الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (ديرب نجم – الزقازيق) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الشرقية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم القيام بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبحوزته (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو – بندقية خرطوش – سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزته (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض بمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (165,000مائة وخمسة وستون ألف جنيه تقريباً).

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى سوهاج والقاهرة) متخذان من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إسهتدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام - مبالغ مالية عملات محلية بلغت 7,650,000 مليون جنيه – مبالغ مالية عملات أجنبية - عدد 4 سيارات - عدد 7 هواتف محمول - ماكينة عد نقود).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأضاف أحدهما بأن المبالغ المالية المضبوطه بحوزته حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصد ومتابعة العناصر الإجرامية القائمة على تهريب العقاقير المخدرة والوقوف على مصدر تحصلهم للمواد المخدرة.

فقد نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة فى رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى تهريب عقار "الكبتاجون" المخدر إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى وتخزين كميات من تلك العقاقير المخدرة داخل المواد الغذائية (لحوم).. وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة فى الرصد والتتبع أمكن ضبطهم على النحو التالى:ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر – 6 طرب لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس "الشابو"– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مخدر الحشيش والإتجار به متخذاً من محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وعثر بداخله على (15 كيلو جرام لخام الحشيش المخدر "معد للكبس" – كيلو جرام لمخدر الحشيش "مصنع ومعد للبيع" – أدوات وأجزاء التصنيع - بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، بمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً فى إعداد وتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والسلاح لحماية نشاطه والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,120,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانوني