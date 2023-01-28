اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 04:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الإسرائيلى يرفع درجة الاستعداد تحسباً للتصعيد فى الضفة الغربية

السبت، 28 يناير 2023 04:00 ص
الجيش الإسرائيلى يرفع درجة الاستعداد تحسباً للتصعيد فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رفع درجة الاستعداد تحسباً لأي تصعيد في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان هرتسى هليفى لتقييم الموقف الأمنى، أسفر عن إصدار تعليمات بحشد القوات ورفع درجة الاستعداد تحسباً لأي تصعيد تشهده الضفة الغربية، على خلفية العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلى فى جنين، الخميس، وقتل خلالها 10 فلسطينيين.

وأسفر هجوم مسلح قرب كنيس يهودى فى حى استيطانى بالقدس الشرقية، الجمعة، عن سقوط 7 أشخاص وإصابة آخرين.

 


مخيم شعفاط

اسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى

بنيامين نتنياهو

هرتسى هليفى

جنين

استيطان

القدس الشرقيه



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية: شرطة إسرائيل تعترف "عملية القدس هي الأخطر منذ سنوات"

السبت، 28 يناير 2023 12:10 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. بايدن يتهم الجمهوريين بالسعى لبث الفوضى فى أمريكا.. الفضاء الروسية ترصد انفصال جبل جليدى عن جرف بالقارة القطبية.. وفلسطين تقرر وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجمعة، 27 يناير 2023 12:00 ص

القيادة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رسميا

الخميس، 26 يناير 2023 06:31 م

أمريكا تعلن بدء مناورات عسكرية مع إسرائيل ودمج أنظمة الاتصالات والسيطرة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:33 ص

منظمة حقوقية تنتقد إجراءات إسرائيل بالضفة.. وتحذر: تفاقم عزلة الفلسطينيين

الإثنين، 23 يناير 2023 07:30 م

سياسي إسرائيلي معارض: مظاهرة الليلة في تل أبيب ضد نتنياهو الأكبر في تاريخ إسرائيل

الأحد، 22 يناير 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة