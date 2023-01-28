الجيش الإسرائيلى يرفع درجة الاستعداد تحسباً للتصعيد فى الضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الجيش إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان هرتسى هليفى لتقييم الموقف الأمنى، أسفر عن إصدار تعليمات بحشد القوات ورفع درجة الاستعداد تحسباً لأي تصعيد تشهده الضفة الغربية، على خلفية العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلى فى جنين، الخميس، وقتل خلالها 10 فلسطينيين.



وأسفر هجوم مسلح قرب كنيس يهودى فى حى استيطانى بالقدس الشرقية، الجمعة، عن سقوط 7 أشخاص وإصابة آخرين.