التضامن فى أسبوع.. زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لـ20 مليون مواطن

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث للوزارة وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 20 يناير إلى 27 يناير 2023، أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية تكثف جهودها بمبادرة "شتاء دافئ وبيت آمن" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي وتوزع ٣٥٠٠ بطانية وعزل لأسطح عدد من المنازل حماية من الأمطار وتوزيع مواد غذائية على أسر أولى بالرعاية.

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود حماية الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام، والأطفال ومنصة الغارمين، وصندوق تأمين الأسرة.

- الرئيس يوجه بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة وتطوير الرعاية الأسرية اللأطفال الأيتام لتوفير بيئة تربوية طبيعية ودمجهم بالمجتمع.

- رئيس الجمهورية يرعى المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي "الإتاحة" لتيسير تواصل ذوي الإعاقة بالمجتمع، ومبادرة "أحسن صاحب" بهدف إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الإعاقة.

- القباج تشهد اجتماعا موسعا لاستعراض أنشطة الجمعيات الأهلية التي تخدم في المجال الصحي وتنظيم الأسرة، كما تناقش خدمات التأمين الصحي لأبناء مصر من الأيتام.

القباج تشهد اجتماعا موسعا مع اللجنة التيسيرية لمشروع "نهج تصالحي لعدالة الاطفال" بحضور شركاء العمل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الدولية للتنمية والتعاون ومنظمة اليونيسيف.

- التضامن الاجتماعي تستمر في دعم 3,620 من صغار الصيادين بمحافظتي أسوان والفيوم في فترات توقف الصيد، وتساهم في تجديد المراكب لتمكينهم اقتصادياً وتوفير الحماية الاجتماعية لأسرهم.

- في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي منهج الشمول المالي لجميع مستفيديه، القباج تعلن عن الانتهاء من استخراج بطاقات ميزة لجميع مستفيدي تكافل وكرامة ومستفيد المعاشات بإجمالي 11 مليون بطاقة ميزة تقريباً.

- بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة.

- في ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمي واستكمالا لمنظومة بناء قدرات الرائدات الاجتماعيات للتوسع في برنامج "وعي"، التضامن الاجتماعي تعلن عن إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل ومتابعة البرامج التدريبية الخاصة بالرائدات.

- فى إطار برتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية نداء لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع وبنك التعمير والإسكان، تم افتتاح حضانة نداء لضعاف السمع و مزروعي القوقعة كحضانة دامجة بمحافظة بني سويف.

- التضامن الاجتماعي تعلن عن وصول مستفيدي برنامج "تشغيل أمهات أطفال المدراس" إلى 27 ألف سيدة بإجمالي 150 مليون جنيه تقريباً.

- القباج تتوجه إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ" 42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، لمناقشة موضوعات العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد.

- التضامن الاجتماعي تشارك في "الدورة ٥٤" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح يتضمن أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" و" مودة" و" ٢ كفاية" وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعروضات "ديارنا".

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ تدريبا لحوالي 100 عروسة بالوادي الجديد بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتعقد تدريبات أخرى للتوعية الأسرية بمحافظات القاهرة والفيوم والإسكندرية.

- استمرارا لجهوده في الاستجابة والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، الهلال الأحمر المصري ينفذ ندوات توعية صحية وخدمات الكشف والعلاج المجاني لضيوف مصر من المهاجرين واللاجئين من خلال مشروع "الصحة للجميع" بالعديد من مناطق القاهرة الكبرى.

- التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من محافظة الدقهلية في إطار برنامج "فرصة"، وتطلق ١٥٠٠ مشروع على مستوى 10 محافظات.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بستقبل وفد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برئاسة وكيل الجامعة للبحث العلمي واللقاء يبحث أوجه التعاون في القضايا الاجتماعية و الجنائية

.

- وحدات التضامن بالجامعات تواصل جهودها وتطلق مبادرة "بنكمل بعض" للتوعية بأنواع الإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية بجامعة السويس وورشة عمل عن "فن الاتصال والتواصل" لمتطوعات وحدة التضامن بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

- اجتماع مشترك بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان ومركز معلومات مجلس الوزراء لتطوير البنية المعلوماتية للصندوق.

- برنامج تكافل وكرامة يقوم بزيادة مستفيديه بإجمالي 200 ألف أسرة ليصل عدد إجمالي أفراد المستفيدين إلى ما يزيد على 20 مليون فرد.

- القباج تستعرض تقريرا عن مشروع «2 كفاية» منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2022 وتقول إن المشروع، وتعلن عن تنفيذ 9,3 مليون زيارة منزلية للمستفيدات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة "54" بأحدث إصداراته وينظم ندوة بعنوان "المراكز الثقافية الجديدة في مصر" يوم ٣١ يناير ٢٠٢٣.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر تنظم معرضا للأسر المنتجة فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والمعروضات تتنوع بين المنتجات اليدوية والخشبية وأشغال الجلود والخوص.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك السفيرة نبيلة مكرم في إطلاق مؤسسة "فاهم" لدعم الأطفال من الذين يعانون نفسياً، وتلقي كلمة افتتاحية حول "إزالة وصمة المرض النفسي" وأهمية الاكتشاف المبكر للمشكلات النفسية.