التخطيط: 13.3 مليار جنيه استثمارات محافظة مطروح لتنفيذ 217 مشروعا

كتبت أسماء أمين

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 217 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 22/2023 تبلغ 13,3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 37,6%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 2,7 مليار جنيه بنسبة 20,3%، ويخص قطاع النقل 1,9 مليار جنيه بنسبة 14,3%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 888 مليون جنيه بنسبة 6,7%، أما قطاع الصحة فيخصه 745,8 مليون جنيه بنسبة 5,6%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 2,1 مليارجنيه بنسبة 14,3%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة مطروح في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 1.1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 36 مشروع في توفير خدمات تعليمية بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ مشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بالمحافظة، وفي مجال الصحة تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء واستكمال بناء وتطوير 14 مستشفى بمحافظة مطروح.