جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية بحضور وفد من مكتب البنك الدولى بتونس وفق بيان صدر عن وزارة المالية الجمعة.

و خصّص الاجتماع لمتابعة برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على الصعيدين المالي والتنموي والإصلاحات المبرمجة لتحسين مناخ الأعمال ودعم الإدماج المالي إلى جانب المشاريع التنمويّة القائمة وبرنامج العمل للفترة القادمة.

وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية برنامج دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة ما بعد الفترة الوبائية لكوفيد، في تسهيل نفاذ هذه المؤسسات لمصادر التمويل ومساندتها لاسترجاع نسق نشاطها.