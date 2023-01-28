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استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس

السبت، 28 يناير 2023 11:20 ص
استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس شرطة الاحتلال الإسرائيلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، عن مقتل منفذ عملية إطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس، وأكدت إصابة شخصين في الحادث حالتهم خطرة.

ورفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات، وذلك بعد عملية القدس التي نفذت بالأمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين.

وانتشرت فرق عسكرية إسرائيلية كبير بمختلف المدن الفلسطينية تحديدا في نابلس.

كما اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أقسام الأسرى داخل سجن "مجدو" وعزلت 40 أسيرا خارج غرفهم.

 

 

 


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