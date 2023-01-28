وأوضح المركز أن وديع قد أُصيب برصاصة في الصدر، إضافة لإصابة شاب آخر، خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك الأربعاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونشر المركز عبر صفحته في "فيسبوك" تصريحا للمحامي محمد محمود الذي أكد وفاة أبو رموز، في مستشفى "تشعاري تصديق".

ونقل محامي المركز فراس الجبريني عن الطاقم الطبي المعالج أنه "كان من الصعب تحديد مكان النزيف في البطن بسبب تفجر الرصاصة، والتي أحدثت عدة ثقوب في المكان وبالتالي سببت النزيف الحاد".

وأشار المركز إلى أن الجريح كان مقيدا إلى سريره في المستشفى، إضافة إلى وجود قوة إسرائيلية داخل الغرفة وخارجها، رغم وضعه الصحي.