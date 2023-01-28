اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ابن الأخ وراء قتل العمة وزوجها فى الإسكندرية

السبت، 28 يناير 2023 12:09 م
ابن الأخ وراء قتل العمة وزوجها فى الإسكندرية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثمان أحد الأشخاص وزوجته بعقار كائن بدائرة القسم وتبين سرقة متعلقاتهما (هاتف محمول ، مشغولات ذهبية).
 
تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (نجل شقيق المجنى عليها – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل).
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة قتل

قاتل عمته

امن الإسكندرية

أخبار الحوادث

أمن الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة