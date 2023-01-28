ابن الأخ وراء قتل العمة وزوجها فى الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثمان أحد الأشخاص وزوجته بعقار كائن بدائرة القسم وتبين سرقة متعلقاتهما (هاتف محمول ، مشغولات ذهبية).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (نجل شقيق المجنى عليها – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.