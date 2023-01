إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ"الفساد الحقيقى"

دار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".

وسأل ماسك متابعيه، الجمعة، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".

Noted, but there do seem to be some genuine govt corruption issues.



The fundamental question remains: what is the realistic path to peace? There doesn’t seem to be one.