اليوم السابع
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إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ"الفساد الحقيقى"

السبت، 28 يناير 2023 02:00 ص
إيلون ماسك يناقش متابعيه ويصف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بـ"الفساد الحقيقى" الملياردير الأمريكى إيلون ماسك
وكالات

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دار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".

وسأل ماسك متابعيه، الجمعة، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".

ولاقى سؤال ماسك اعتراضا من المستخدم "إيفا فوكس" قائلا: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد". فأجابه ماسك: "حجة قوية، ومع ذلك، فإن هذا كله يذكرنا بالفساد الحقيقي على مستوى الدولة، يبقى السؤال الأساسي: ما هو المسار الواقعي للسلام؟."

 

ايلون ماسك

تويتر

حرب روسيا واوكرانيا

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