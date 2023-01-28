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إقبال على معرض أهلا رمضان بالشرقية.. والمواطنين يشيدون بالأسعار.. فيديو وصور

السبت، 28 يناير 2023 04:00 ص
إقبال على معرض أهلا رمضان بالشرقية.. والمواطنين يشيدون بالأسعار.. فيديو وصور معارض أهلا رمضان
الشرقية - إيمان مهنى

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تشهد معارض اهلا رمضان بمحافظة الشرقية، اقبالا كبير من قبل المواطنين، نظر لما يوفره من اسعار اقل من السوق تصل 30% .

 
اجري اليوم السابع جولة داخل معرض مدينة الزقازيق امام محطة القطار ، و الذي يوفر تخفيضات علي اللحوم والأسماك الطازجة و الدواجن و البقوليات و كافة مستلزمات الاسرة بأسعار مخفضة.
 
وتقول احد للسيدات لـ " اليوم السابع"، ان المعرض يوفر كثيرا لها في الأسعار ، بالأخص اللحوم توفير اكثر من 60 جنية في سعر الكيلو بالإضافة الي ان المعرض يوفر لحوم بجودة عالية جدا .
 
وأعرب مواطن اخر عن شكره للرئيس السيسي لحرصة علي المواطن البسيط في ظل الازمة العالمية، و توفيره تلك المعارض ، و يكمل مواطن ثالث، انه يشتري جميع مستلزماته من زيوت و ثمن و بقوليات و واللحوم وغيرها .
 
و يؤكد سمير البحرواي ان جميع اللحوم طازجة، بسعر 150 جنيه، و انه يوميا يعرض اكثر من طن ، ذلك بالإضافة الي منفذ الذي توفره المحافظة بنفس المنطقة.
 
ويضيف حمادة الرفاعي انه يوفر جميع اللحوم المجمدة و المصنعة بسعر منخفض 30%، بالإضافة الي تقديم العروض علي يوميا علي منتجات ، اما الحاج شكوشكو أكد انه يوفر جميع انواع الأسماك بسعر الجملة، فيوجد البلطي و البوري و المكرونه و الروسي، اسعار تبدأ من 43 جنيه .
 
وبدوره  أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المنافذ ومعارض (أهلا رمضان) المُقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من جودة المعروض وتوافر السلع وبيعها بالأسعار المحددة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
 
أكد المحافظ أن الدولة بجميع أجهزتها تولي إهتماماً بتوفير احتياجات المواطنين ومحاربة الغلاء من خلال إقامة معارض (أهلاً رمضان) ومنافذ لبيع السلع والمواد الغذائية لتقديم السلع الغذائية والإستهلاكية ، بأسعار مخفضة عن الأسواق لمواجهة إرتفاع الأسعار، لتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين.

معارض-أهلا-رمضان-(1)
معارض-أهلا-رمضان-(1)

معارض-أهلا-رمضان-(2)
معارض-أهلا-رمضان-(2)

معارض-أهلا-رمضان-(3)
معارض-أهلا-رمضان-(3)

معارض-اهلا-رمضان-بالشرقية-(1)
معارض-اهلا-رمضان-بالشرقية-(1)

معارض-اهلا-رمضان-بالشرقية-(2)
معارض-اهلا-رمضان-بالشرقية-(2)

معارض-اهلا-رمضان-بالشرقية-(3)
معارض-اهلا-رمضان-بالشرقية-(3)
 

الشرقية

معرض اهلا رمضان بالشرقية

سلع مخفضة

اخبار الشرقية



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