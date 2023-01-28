إصابة 5 اشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

وشهد طريق القاهرة_أسيوط الصحراوي الغربى، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل قرية قلمشاة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة _أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتي هوارة والناصرية في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.