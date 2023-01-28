اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 02:56 م
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة 6 أكتوبر

السبت، 28 يناير 2023 02:25 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على أول الطريق الصحراوي الغربي، اتجاه الفيوم بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين على أول الطريق الصحراوي الغربي، اتجاه الفيوم بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وإنقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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