إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل على طريق الإسكندرية مطروح، وأسفرت عن إصابة قائد السيارة الملاكى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

البداية تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حادث مرورى على طريق الإسكندرية مطروح، وتوجهت سيارات دعم من إدارة المرور، وتبين بالمعاينة خلل عجله القيادة واصطدامها بسيارة نقل محملة بالجير واسفر الحادث عن اصابة شخص وتم نقلة بسيارة الاسعاف لتلقى العلاج .

وتمت إزالة آثار الحادث من الطريق لفتحه أمام السيارات، لمنع تعطل حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالحادث .

فى سياق آخر، قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، التصريح بدفن جثمان طفلة سقطت في بئر مصعد عقار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، حيث عثر على جثمانها في بئر المصعد بعد تغيبها لفترة وعدم وجودها وبعد مراجعة الكاميرات المواجهة للعقار لم يثبت خروجها أو توجد في شقة جدتها المتواجدة في ذات العقار ليتم العثور عليها متوفية.

بدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تُدعى «جنى» تبلغ من العمر 13 عاما، عن اختفائها من محل سكنها بأحد العقارات بمنطقة فكتور عما نويل بسموحة.

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة الطفلة داخل بئر الأسانسير، وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الطفلة فتحت باب الأسانسير ولم تتواجد فيه الكابينة، فسقطت داخله من الدور العاشر علوي، ولقيت مصرعها في الحال، وذلك أثناء نزولها إلى جدتها التي تسكن بنفس العقار، ولم تكتشف أسرتها الواقعة إلا بعد أن تأخرت ولم تذهب لجدتها أو تصعد مره أخرى.

ويعد ذلك الأمر شبيه لحادثة منذ شهور قليلة لفتاة في منطقة الإقبال شرق الإسكندرية، حيث عثر على جثمانها في بئر المصعد أيضا.