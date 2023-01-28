إسبانيا تعلن مصادرة 4.5 طن من الكوكايين فى سفينة لنقل الماشية

كتب محمد جمال

صادرت الشرطة الإسبانية 4.5 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 105 ملايين يورو (114 مليون دولار)، بعد تفتيش سفينة لنقل الماشية قبالة جزر الكناري الأسبوع الماضي، بحسب "روسيا اليوم"، وتوقفت السفينة في موانئ حوالي 12 دولة قبل مداهمتها يوم الثلاثاء الماضي.



كوكايين

وقالت الشرطة إن مهربي المخدرات بدأوا في استخدام سفن الماشية لأن تتبع المهربات غير المشروعة بها يكون أصعب على الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة الإسبانية أن التنظيمات الدولية تعيد تحديث نفسها لنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، باستغلال الماشية لجعل السيطرة عليها وتحديد مكانها أصعب".

وألقت الشرطة القبض على 28 من أفراد طاقم السفينة "أوريون 5" التي ترفع علم توغو، والتي تم تتبعها من كولومبيا في عملية للسلطات الإسبانية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وشرطة توغو.

وأفرغت الشرطة عشرات الصناديق التي تحتوي على الكوكايين على جانب الميناء في لاس بالماس بجزيرة غران كناريا.