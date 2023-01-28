اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 11:15 م
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إزالة تعديات على أراض زراعية وبناء مخالف فى قرى 4 مراكز بكفر الشيخ

السبت، 28 يناير 2023 10:55 م
إزالة تعديات على أراض زراعية وبناء مخالف فى قرى 4 مراكز بكفر الشيخ إزالة تعديات - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت عدد من  قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات إزالة تعديات على أراضي زراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية  وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مدينة مطوبس، حملة إزالات تعدي علي أراضي زراعية بإزالة مبنى بالطوب الأبيض بعزبة شكر التابعة لقرية بني بكار، وتمت الازالة على الفور على مساحة 100 متر أرض زراعية ، كما تم إزالة مبانى بالطوب الأبيض بالتعدى على الأرض الزراعية بعزبة شكر على مساحة 130 مترا.

وتابع شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة بناء بدون ترخيص على أرض زراعية ملاصقة برزق جاويش التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس بسيدي سالم على مساحة 150 م، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تابع المهندس حسن محمد صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء عبارة عن شدة خشبية لصب الدور الثاني بدون ترخيص، بعزبة المعلم إبراهيم، بنطاق قرية محلة القصب، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية صندلا، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وإزالة الشدة الخشبية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية زمام جمعية الناصرية بوجود الزراعة والقسم الهندسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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