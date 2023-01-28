إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع إلى جنح السيدة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، لمحكمة الجنح، لاتهامه ب سرقة سيارة من منطقة السيدة زينب بالقاهرة، بأسلوب المفتاح المصطنع.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة حال قيادته سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشف البيان الأمني أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلاله سيارة، وبفحصها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقتها حال وجودها أمام العقار سكن المُبلغ بأسلوب مفتاح مصطنع، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.