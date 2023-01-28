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أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلالها.. الرئيس السيسي يصل أرمينيا

السبت، 28 يناير 2023 01:47 م
أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلالها.. الرئيس السيسي يصل أرمينيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.

السيسي

الرئيس السيسي

السيسي يزور ارمينيا

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