أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلالها.. الرئيس السيسي يصل أرمينيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.
أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلالها.. الرئيس السيسي يصل أرمينياالسبت، 28 يناير 2023 01:47 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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