أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى يبدأ من 38 جنيها للكيلو

كتب إسلام سعيد

ننشر اليوم السابع، أسعار السمك في الأسواق، اليوم السبت، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 38- 44 جنيهًا سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 26 و32 جنيهًا، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيهًا، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 350 إلي 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلي 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.