أسرة فتاة أوسيم تكشف كواليس مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة فتاة سقطت من الطابق الثالث في أوسيم، ما أسفر عن مصرعها، لكشف ملابسات الحادث، وذكروا أن الفتاة أثناء نشر الغسيل ببلكونة الشقة، اختل توازنها وسقطت أرضا، لتصاب بكسور ونزيف، فارقت الحياة على إثره.

وأكد أفراد أسرة الفتاة عدم اشتباههم في وفاتها جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لتؤكد التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

سقطت فتاة من بلكونة شقتها بمنطقة أوسيم، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنها اختل توازنها أثناء نشر الملابس، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة سقطت من نافذة شقتها بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن فتاة تقيم بصحبة أسرتها، اختل توازنها أثناء نشر الغسيل ببلكونة الشقة في الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.