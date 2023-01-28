أبو الغيط: الدبلوماسى المصرى مقاتل للدفاع عن مصالح وطنه

كتب أحمد جمعة

وصف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عمل الدبلوماسي، أنه بمثابة مقاتل يعمل في وحدة قتال خارجية، تدافع عن مصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدور الكبير الذي يقوم به الدبلوماسي، يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد والتعلم، موضحا أن وزارة الخارجية المصرية تبذل جهدا كبيرا، بتلقي ما يقرب من 500 إلى 700 صفحة يوميًا، في ظل جهد كبير وعمل متواصل وتعلم مستمر.

جاء ذلك في ندوة يحتضنها معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت عنوان "كتابات دبلوماسية"، بحضور عدد من الدبلوماسيين المرموقين منهم السفير مصطفى الفقي، الوزير نبيل فهمي، السفير محمد توفيق، ويدير الندوة السفير عمرو الجويلي.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري الاسبق نبيل فهمي، أن الدبلوماسية عليها دور كبير في التعامل مع الداخل والخارج، موضحا أن عمل الدبلوماسي يتمثل في الدفاع عن مصلحة الدولة المصرية في الخارج، مضيفا "في حالة الحرب والسلام سأدافع عن مصلحة مصر بما يخدم مصلحة الدولة المصرية."

وكشف الوزير نبيل فهمي أنه خلال فترة توليه منصب سفير مصر لدى واشنطن أنه خلال فترة وزير الخارجية عمرو موسى، كان يعمل على تقديم معلومة لديها قيمة وتكون مجردة بشكل كامل، مؤكدا أهمية التقديرات التي يقوم بها السفير للمعلومة على المستوى السياسي والدبلوماسي وضرورة تفاعل السفير مع عدد كبير من المؤسسات وليس الحكومة فقط، لافتا إلى أن الفترة التي تلت أحداث 11 سبتمبر كانت تحتاج لحوار مستمر مع الجانب الامريكي.

وأشار وزير خارجية مصر الأسبق نبيل فهمي إلى أهمية توصيل الرسالة للمتلقي في الخارج من خلال فهم طبيعة وفكر وثقافات المسؤولين الأجانب في الدولة التي يخدم فيها الدبلوماسي والتي تهدف للدفاع عن مصالح مصر.

فيما أشاد السفير مصطفى الفقي بالدور الكبير الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية من خلال الدبلوماسيين الذين ينشطون في افريقيا والدول العربية، موضحا أن الدبلوماسي عليه دور كبير في الدفاع عن مصالح وطنه.