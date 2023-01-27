اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 06:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يصرف 50 ألف جنيه لأسرة إمام توفي أثناء دخوله المسجد اليوم

الجمعة، 27 يناير 2023 04:23 م
وزير الأوقاف يصرف 50 ألف جنيه لأسرة إمام توفي أثناء دخوله المسجد اليوم الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن بأولاد صقر
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالص العزاء لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل، إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية المتوفى اليوم الجمعة، أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة.

 ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، كما قرر وزير الأوقاف صرف ( 50 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

 

وأدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الوطنية بين الحقيقة والادِّعاء"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

 

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".


وفاة إمام مسجد قبل خطبة الجمعة

وفاة خطيب

وفاة إمام مسجد

الأوقاف

الأوقاف اون لاين

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: المعركة المقبلة معركة وعى وفهم والوطنية الحقيقية ولاء وتضحية وفداء

الجمعة، 27 يناير 2023 02:15 م

وزير الأوقاف فى معرض القاهرة للكتاب.. فعاليات اليوم الثانى

الجمعة، 27 يناير 2023 09:00 ص

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل الاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السبت

الخميس، 26 يناير 2023 08:00 ص

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين السبت المقبل

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:00 م

وزير الأوقاف: معرض القاهرة الدولى للكتاب أحد أهم روافد الثقافة الرصينة

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:12 ص

بابا الفاتيكان يؤكد فى رسالة لوزير الأوقاف التعاون والعمل لصنع السلام.. تفاصيل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:23 ص

وكيل الأزهر يلتقى وفد وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 23 يناير 2023 03:01 م

وزير الأوقاف يوجه الأئمة بأداء دروس العصر والتراويح بالمساجد يوميًا فى رمضان

الأحد، 22 يناير 2023 12:39 م

وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسى تدعم السلام العالمى

الخميس، 19 يناير 2023 09:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة