قال سيرجي تشيميزوف مدير الشركة الروسية "روستيخ"، إن مزاعم كييف وبعض وسائل الإعلام الأجنبية، بأن الجيش الروسي يعاني من نقص في القذائف، عديمة الصحة.
وأضاف تشيميزوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الجمعة - أن "المزاعم التي يروج لها الغرب، حول نفاد الصواريخ والقذائف أو أي شيء آخر في ترسانة روسيا، هي محض هراء، مشيرا إلى أنه، تم بالفعل استهلاك كمية كبيرة من الذخيرة من جميع الأنواع، خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، ولكن موسكو تمتلك شركات عديدة ضخمة تنتج الأسلحة والمعدات الحربية.
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