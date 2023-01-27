وأضاف ليونوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم/الجمعة/- أن قضية اعتماد الصاروخ هي مسألة تنظيمية بحتة، مبينا أنه يتم تنفيذ العديد من المعايير والإجراءات وكذلك مجموعة من الوثائق لاعتماد الصاروخ في الخدمة.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج الصاروخ بكميات كبيرة بالفعل، ومن الأمثلة على ذلك أن الأدميرال جورشكوف وضعه في الخدمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، أن الفرقاطة "الأميرال جورشكوف" اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي.