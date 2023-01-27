منظمة إنسانية ألمانية: الانتهاك السياسى ضد المهاجرين عديم الإنسانية

وكالات

شجبت منظمة إنسانية ألمانية مواصلة الحكومة الإيطالية انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر.

وانتقدت منظمة "سى ووتش" الألمانية "حقيقة تخصيص الحكومة ميناء لاسبيتسيا (مقاطعة ليجوريا ـ شمال)، لسفينة "جيو بارينتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، لإنزال المهاجرين الـ237 الذين تحملهم على متنها"، وهو أحد أبعد الموانئ الممكنة على الإطلاق.

وقالت المنظمة الألمانية" "إنه وبعد أيام في عرض البحر المتوسط، ها هي السلطات الإيطالية ترغم الناس على السفر لعشرات من الساعات الإضافية في البحر، في ظل خطر تدهور الأحوال الجوية، لتحقيق هدف دنيء وحيد، يتمثل بإلحاق مزيد من المعاناة للأشخاص، وإبعاد سفن المنظمات غير الحكومية عن مناطق البحث والانقاذ".

وأبدت منظمة "سي ووتش" تضامنها مع الأشخاص الذين أنقذتهم منظمة أطباء بلا حدود وطاقم سفينتها "جيو بارنتس"، والذين أجبروا مكابدة انتهاكات سياسة عديمة الإنسانية.