اليوم السابع
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مفتى القدس: لا توجد أفكار متطرفة لدينا وهدفنا الدفاع عن الأراضي الفلسطينية

الجمعة، 27 يناير 2023 10:58 م
مفتى القدس: لا توجد أفكار متطرفة لدينا وهدفنا الدفاع عن الأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين
كتب محمد شرقاوى

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أكد الشيخ محمد حسين، مفتي القدس بدولة فلسطين، أن هناك اختلافا في الأولويات لدى الشعب الفلسطيني حيث الصمود والدفاع والرابط من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، أهم من نشر أو وجود أفكار متطرفة تدعو لهدم المجتمع، مضيفا  أن هناك انتهاكا للحرمات الدينية والمقدسات، ولا توجد علاقة بين أعياد اليهود والمسجد الأقصى.

وأضاف الشيخ محمد حسين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هم الشعب الفلسطيني كبير والمهمة شاقة على الفلسطينيين، حيث تغيب الأفكار المتطرفة عن المجتمع الفلسطيني لأن الأهداف لدينا مختلفة وهي الدفاع عن أراضينا.
 
وأوضح مفتي القدس، أنه لا مجال للعبث بالقرآن الكريم والله تكفل به ويجب عدم تغير حرف واحد بنصوصه، كما أن هناك العديد من الأحاديث الخاطئة التي دست في الأحاديث النبوية الشريفة وأصبح البعض يعمل بها.
 
وأردف الشيخ محمد حسين، أن ما تقوم به الرياض حاليا في تنقية الأحاديث النبوية قائمة على بحث دقيق وهي ظاهرة طيبة، مضيفا  أنه يتم رفض التحاور على حقوق الفلسطينيين في المسجد الأقصى والمقدسات الدينية، كما أن المسجد الأقصى قضية لا تقبل القسمة.

مفتى القدس

الاحتلال الاسرائلى

الاراضى الفلسطينية

فلسطين

برنامج نظرة

حمدى رزق



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