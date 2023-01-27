مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث في أثناء نشر الغسيل في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت فتاة من بلكونة شقتها بمنطقة أوسيم، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنها اختل توازنها أثناء نشر الملابس، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة سقطت من نافذة شقتها بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن فتاة تقيم بصحبة أسرتها، اختل توازنها أثناء نشر الغسيل ببلكونة الشقة في الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.