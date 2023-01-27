محافظ جنوب سيناء يتابع افتتاح سلسلة شوادر "تحطيم الأسعار" بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء: فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء أنه تم توفير 30 طن من المواد الغذائية المختلفة، بواقع 10 طن أرز، و10طن سكر،، و 10طن دقيق.

وأوضح المحافظ أن هذه المواد الغذائية من المقرر أن تصل في خلال الأيام القادمة، وسيجري توزيعها بالمجان على المواطنين الأكثر احتياجا بكافة مدن المحافظة، وخاصة القرى والوديان، والتجمعات البدوية.

جاء ذلك اليوم الخميس ، خلال افتتاح المحافظ لمعرض " تحطيم الأسعار " بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء محمود السولية خبير شئون المحليات.

ويضم الشادر كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% حتى 30%، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأقيم المعرض بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

كما يضم المعرض العديد من السلع الغذائية منها " الأرز، المكرونة، السكر، الزيت، السمن، كافة أنواع الجبن، الدقيق، لحوم،واللحوم الحمراء و الدواجن، وخضروات وفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وقال المحافظ ، جار استمرار مواجهة جشع التجار بكافة السبل، سواء من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.

وأوضح المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعد عالمية لذا وجهت بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكيد على استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ، بضرورة متابعة المعارض والمنافذ باستمرار، وتزويدها بكافة السلع الغذائية خاصة التي يوجد عليها إقبال، ومدى الالتزام بنسبة التخفيض المتفق عليها لكافة السلع الغذائية.

ومن جانبه، قال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن عدد المعارض الكبرى بالمحافظة يبلغ معرضين إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة شرم الشيخ ، إضافة إلى إقامة 14 منفذ بواقع 4 منافذ بمدينة دهب، و2 منفذ بمدينة رأس سدر، و 2 منفذ بمدينة أبوزنيمة، و 2 منفذ بمدينة أبورديس، و2 منفذ بمدينة نويبع، ومنفذ بسانت كاترين، وآخر بمدينة طابا.

كما قام المحافظ بتعديل بعض الأسعار وتخفيضها بخط يدة للتسهيل على المواطنين.