محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى تنفيذ الطريق الإقليمى الشرقى

ولفت محافظ أسوان، إلى أن نسبة التنفيذ في مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم، وصلت إلى 73 %، من خلال الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بهدف تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر ، وبتكلفة تصل لحوالى 600 مليون جنيه شاملة إنشاء كوبرى علوى في نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى .

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن نسبة تنفيذ مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 30 % ، والمستهدف منه إلى تطوير الطريقين بطول 8 كم من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة بتكلفة 154 مليون جنيه.

وتضم أعمال تركيب العدايات بمواسير ( u.p.v.c ) بقطر 250 مللى ، ليعقبه إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس ، بجانب فرش طبقة الأساس و طبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة ( FDR ) من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة .

وأكد في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء 82.5 % من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل مما سيساهم فى القضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه ، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر .

وقال أشرف عطية إنه تزامناً مع كل ذلك تم البدء فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل ، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية .

وأشار إلى أنه فى نفس الوقت سيتم البدء فى تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى ليلبى منطقة السيل الجديد والسيل الريفى من مياه الشرب النقية ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم .