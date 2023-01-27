اليوم السابع
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مجلس علماء باكستان يستنكر العدوان الإسرائيلى على جنين الفلسطينية

الجمعة، 27 يناير 2023 10:45 ص
مجلس علماء باكستان يستنكر العدوان الإسرائيلى على جنين الفلسطينية مواجهات جنين
كتب احمد جمعة

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أعلن مجلس علماء باكستان إستنكاره الشديد وإدانته الكاملة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين فى دولة فلسطين الشقيقة، معتبراً أنه تجاوز خطير وانتهاكٍ سافر للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان. 
 
وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، أن هذا العدوان الصهيوني وما نتج عنه من خسائر كبيرة في الأرواح جرائم إنسانية ينبغي معاقبة ومحاسبة العدو الإسرائيلي عليها، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز ودعم مساعي السلام العادل والشامل وفقاً لمبادرة السلام العربية، والتوقف الفورى للممارسات المرفوضة التى تقلص فرص الحلول السلمية داخل الاراضي المحتلة . 
 
وطالب الإشرفي دول العالم ومنظماته ومؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري العاجل لدعم جهود إحلال السلام والإبتعاد عن محاولات التصعيد بين جميع الأطراف لخطورة ذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما يترتب على ذلك من النزاعات الإقليمية والخلافات على مستوى العالم، وخطورة ذلك من جميع الجوانب.

باكستان

مجلس علماء باكستان

قوات الاحتلال

مخيم جنين

جنين



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