اليوم السابع
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كشف 4 وقائع سرقة وضبط مرتكبيها في القاهرة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 يناير 2023 01:57 م
كشف 4 وقائع سرقة وضبط مرتكبيها في القاهرة.. اعرف التفاصيل حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات بكافة أشكالها، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات عدد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها،  وكان أبرزها الآتى:

ضبط (4 أشخاص- مقيمون بالقاهرة) لقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح بلغت 26 طن من موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات – يعمل بها أحد المتهمين "أمن إدارى" – كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأقروا بتصريفهم الحديد المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "حسن النية" (صاحب مخزن- مقيم بمحافظة الجيزة) مقابل مبلغ 650 ألف جنيه.

وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية متحصلات بيع المسروقات ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

كما أرشدوا عن عميلهم المشار إليه وتم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على الحديد المستولى عليه .

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده  بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبحوزته حقيبة بداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" - عدد 3 هواتف محمولة - دفتر شيكات صادر من أحد البنوك - جواز سفر بإسم إحدى السيدات) .. وبمواجهته إعترف بسرقة الحقيبة بمحتوياتها من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "كسر الباب" .

ضبط ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل ) وبحوزتهما (عدد 2 حقيبة بداخلهما عدد 15 قطعة ملابس- شاشة كمبيوتر "مجهولين المصدر"- أجنة ومفك ومجموعة مفاتيح- جوارب وكمامات) .. وبمواجهتهما إعترفا بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .

ضبط (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم ، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص حال إستقلالهم ذات المركبة.

تم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" )"تم ضبطه".

 

 


سرقه

وقائع سرقه

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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