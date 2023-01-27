ضبط 8 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة مسكن أحد الأشخاص بالفيوم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من إلقاء القبض على 8 أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال شرطة، بقصد سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من أحد الأشخاص، وضبط السلاح المستخدم والمسروقات المستولى عليها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بمسكنه برفقة أسرته فوجئ بقيام عدد 8 أشخاص (مجهولين له "أحدهم يرتدى ملابس أميرية") بالحضور لمسكنه بزعم تفتيش المسكن بحثاً عن أسلحة نارية، والتعدى عليه والإستيلاء على ( مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية ) من داخل المسكن وفروا هاربين مستقلين سيارتين ملاكى .

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة - الفيوم) واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد أماكنهم، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم (عدد 8 أشخاص "أحدهم شقيق زوجة المجنى عليه " - لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة)، وعثر بحوزتهم على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - المشغولات الذهبية "المستولى عليهم"- ملابس أميرية- جهاز كشف عن المعادن "يشبه الجهاز اللاسلكى"- طبنجة صوت- طلقتى خرطوش - سيارتين ملاكى) المستخدمين فـى الواقعة.

بمواجهتهم قرر أحدهم "شقيق زوجة المجنى عليه" أنة نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبلغ مالى بمحل سكنه ، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.