اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 02:20 م
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ضبط 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدر الهيروين في الجيزة

الجمعة، 27 يناير 2023 01:32 م
ضبط 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدر الهيروين في الجيزة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط ( عدد 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة )، حال إختبائهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (80,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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