ضبط 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدر الهيروين في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط ( عدد 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة )، حال إختبائهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (80,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.