ضبط 3 قضايا مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط القضايا الآتية:

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- عدد من الطلقات النارية- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمول).

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كميه من مخدرى "الحشيش، البودر"- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس- دراجة نارية).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.