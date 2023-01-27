اليوم السابع
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ضبط 3 قضايا مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

الجمعة، 27 يناير 2023 01:38 م
ضبط 3 قضايا مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط القضايا الآتية:

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- عدد من الطلقات النارية- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمول).

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كميه من مخدرى "الحشيش، البودر"- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس- دراجة نارية).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

 

 


ترويج المخدرات

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